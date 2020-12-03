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В Ростовской области дотла сгорел автобус: видео

В Ростовской области дотла сгорел автобус: видео
В донском регионе сгорел автобус. Происшествие случилось вечером 4 декабря в Миллерово.

Очевидцы опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах видно, как пламя полностью охватило автобус. Спасатели только приехали, когда ПАЗ объяло огнем, языки которого доставали чуть ли не до деревьев.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, общественный транспорт загорелся на ходу, двигаясь по улице Советской, 50. Причина случившегося пока не известна. К счастью, шофер вовремя вышел из горящего автобуса, а пассажиров внутри не было.

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