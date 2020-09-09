Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пассажирский автобус сгорел дотла

В Ростовской области пассажирский автобус сгорел дотла
В Ростовской области на трассе дотла сгорел пассажирский автобус. Происшествие случилось около 9 часов утра 11 сентября на 7-м километре автодороги Кавалерский - Егорлыкская.

Пожар в общественном транспорте начался во время движения. Водитель остановился и вывел из салона 30 пассажиров. Пламя охватило 14 квадратных метров площади автобуса. Тушить возгорание выехали восемь спасателей и две пожарные машины.

Судя по фотографиям, автобус сгорел дотла. От него осталась одна металлическая коробка. Вероятнее всего, восстановлению транспорт уже не подлежит.

Пассажирам, которые оказались посреди трассы, пришлось добираться до нужного места на попутках.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.