В Ростовской области пассажирский автобус сгорел дотла

В Ростовской области на трассе дотла сгорел пассажирский автобус. Происшествие случилось около 9 часов утра 11 сентября на 7-м километре автодороги Кавалерский - Егорлыкская.Пожар в общественном транспорте начался во время движения. Водитель остановился и вывел из салона 30 пассажиров. Пламя охватило 14 квадратных метров площади автобуса. Тушить возгорание выехали восемь спасателей и две пожарные машины.Судя по фотографиям, автобус сгорел дотла. От него осталась одна металлическая коробка. Вероятнее всего, восстановлению транспорт уже не подлежит.Пассажирам, которые оказались посреди трассы, пришлось добираться до нужного места на попутках.