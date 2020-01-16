На Центральном рынке в Ростове автобус загорелся на ходу



В донской столице автобус загорелся на ходу. Инцидент произошел 18 января около полудня на Центральном рынке.



По предварительной информации, возгорание случилось в моторном отсеке. Шофер принялся с помощью огнетушителя самостоятельно тушить пламя. Позднее к нему присоединились случайные очевидцы, и вместе они справились с огнем.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пострадавших нет. Потушить горящий общественный транспорт удалось до приезда спасателей.