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На Центральном рынке в Ростове автобус загорелся на ходу

На Центральном рынке в Ростове автобус загорелся на ходу
В донской столице автобус загорелся на ходу. Инцидент произошел 18 января около полудня на Центральном рынке.

По предварительной информации, возгорание случилось в моторном отсеке. Шофер принялся с помощью огнетушителя самостоятельно тушить пламя. Позднее к нему присоединились случайные очевидцы, и вместе они справились с огнем.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пострадавших нет. Потушить горящий общественный транспорт удалось до приезда спасателей.

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