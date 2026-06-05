Фото: РСЧС

В Ростовской области днем 5 июня объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило примерно в 15:00.Людям рекомендуют покинуть открытые места на улице, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон.Примерно за час до этого в регионе вводили ракетную опасность. Жителям советовали пройти в укрытие, подвал или подземный паркинг. Около получаса спустя экстренные службы сняли режим опасности. Информации о последствиях на земле не поступало.