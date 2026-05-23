В Ростовской области утром 23 мая отменили ракетную опасность

В Ростовской области утром 23 мая сняли режим ракетной опасности. Оповещение от РСЧС поступило примерно в 6:00.

Днем ранее экстренные службы дважды вводили специальный режим. Первое сообщение пришло жителям 22 мая около 21:19. Людям рекомендовали пройти в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Примерно через час по ракетной опасности дали отбой. Однако еще спустя час, около 22:45, режим объявили снова.

Утром 23 мая ограничения сняли. Официальной информации о сбитых БПЛА пока не поступало.
Фото: РСЧС
