В Ростовской области 2 июня объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение РСЧС поступило примерно в 1:30.Жителям рекомендуют уйти с открытых участков улиц, пройти в здания и держаться подальше от окон.Ранее, в ночь на 1 июня, при отражении воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили 20 БПЛА. Атаке подверглись Каменск-Шахтинский, Волгодонск и восемь районов региона: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.