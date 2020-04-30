В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12

На Дону от коронавируса скончался ещё один человек. Таким образом, по данным на 6 мая, в Ростовской области от новой инфекции умерли 12 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.Двенадцатой жертвой коронавируса стала 63-летняя жительница Обливского района.Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человека с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81. Выздоровели 168 человек.Добавим, что в Ростовской области остаётся только четыре района, где пока нет заразившихся коронавирусом. Это Неклиновский, Советский, Песчанокопский и Родионово-Несветайский районы.