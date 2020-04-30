На Дону от коронавируса скончались 11 человек
В Ростовской области зарегистрировали ещё один случай смерти от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 5 мая в регионе от COVID-19 умерли уже 11 человек. Об этом сообщили в областном правительстве.
Новой жертвой вируса стала 68-летняя жительница Ростова-на-Дону. К сожалению, она слишком поздно обратилась за медицинской помощью. По данным оперативного штаба, у неё были онкологическое заболевание и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Спасти пенсионерку не удалось. Ранее от COVID-19 на Дону скончались 34-летний врач из Китая, 50-летний и 56-летний ростовчане, 70-летняя и 81-летняя жительницы Ростова, 90-летний пенсионер из Мартыновского района, 59-летний житель Волгодонского района и 59-летний мужчина из Октябрьского района, а также 29-летний парень. У всех были сопутствующие заболевания.
Всего в Ростовской области зарегистрировали уже 1 353 случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки положительные результаты получили 90 человек.