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Число вылечившихся от коронавируса в Ростовской области выросло до 112 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Ростовской области выросло до 112 человек
В Ростовской области от коронавируса вылечились более ста человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В настоящее время в Ростовской области вылечилось 112 человек. Финальные тесты показали отрицательный результат.

За весь период пандемии в России зафиксировано 134 687 пациентов. Выздоровели 16 639 человек, скончались – 1 280.

Отметим, что вирус COVID-19 передается контактным и воздушно-капельным путями. Основными симптомами являются сухой кашель, слабость в мышцах и высокая температура.

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