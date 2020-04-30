Число вылечившихся от коронавируса в Ростовской области выросло до 112 человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились более ста человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В настоящее время в Ростовской области вылечилось 112 человек. Финальные тесты показали отрицательный результат.За весь период пандемии в России зафиксировано 134 687 пациентов. Выздоровели 16 639 человек, скончались – 1 280.Отметим, что вирус COVID-19 передается контактным и воздушно-капельным путями. Основными симптомами являются сухой кашель, слабость в мышцах и высокая температура.