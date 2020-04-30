В Ростовской области умерла десятая пациентка с коронавирусом
На Дону число умерших от коронавируса увеличилось до 10. Об этом 4 мая сообщили в правительстве региона.
Десятой жертвой коронавирусной инфекции стала 48-летняя жительница Зимовниковского района.
- Женщина имела несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, - добавили в областном правительстве. - Также медицинские работники зафиксировали позднее обращение больной за медицинской помощью.
Среди скончавшихся в результате заболевания ранее: 81-летняя и 70-летняя ростовчанки, 50-летний и 56-летний жители Ростова, 34-летний гражданин Китая, 59-летний житель Волгодонского района, 59-летний житель Октябрьского района и 90-летний житель Мартыновского района. Самым молодым из умерших оказался 29-летний мужчина. У всех умерших были сопутствующие заболевания.
Всего, по данным на 4 мая, в Ростовской области число заражённых составило 1 263 человека. За сутки диагноз COVID-19 был подтверждён у 85 человек. Выздоровели 123 человека.