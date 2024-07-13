В Ростовской области бабушка курила в постели и погибла при пожаре

Фото: МЧС по РО.

В Ростовской области пожилая женщина задохнулась от дыма после того, как уснула с непотушенной сигаретой. Инцидент произошел 13 июля в селе Поливянка Песчанокопского района.Старушка проживала в заброшенном строении на улице Первомайской. Ночью она закурила и легла спать, не потушив сигарету. Окурок упал, вызвав пожар. Пяти вдохов едкого дыма оказалось достаточно, чтобы женщина больше не проснулась.Прибывшим пожарным удалось лишь потушить огонь и обнаружить бездыханное тело 70-летней женщины на кровати. Спасти ее не удалось, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.