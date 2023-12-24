В Ростове 65-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Ростове в Нахичевани произошел пожар, который унес жизнь пенсионера. Трагедия произошла ночью 24 декабря на улице 39-я Линия.
Огонь вспыхнул около 01:00 в частном доме № 80. Вскоре в небо поднялся столб дыма. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. На место прибыли 25 специалистов на четырех автоцистернах. В полыхающей комнате она обнаружили труп 65-летнего мужчины.
- Предварительно установлено, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Обстоятельства гибели пенсионера не уточняются. Не исключено, что он мог уснуть с сигаретой во рту или бросить окурок рядом с легко воспламеняющимися предметами.