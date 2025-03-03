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В Ростовской области 55-летняя женщина надышалась дымом в пожаре

В Ростовской области 55-летняя женщина надышалась дымом в пожаре
В Ростовской области 55-летняя женщина пострадала в пожаре. Пламя вспыхнуло в квартире в селе Ремонтном 28 февраля.

Соседи горящей квартиры сообщили спасателям о задымлении и едком запахе дыма. До приезда пожарных пламя распространилось на 4 квадратных метра. Во время тушения пожара спасатели вывели из квартиры 55-летнюю женщину. Хозяйка надышалась едким запахом дыма и была госпитализирована в медучреждение.

Как установил дознаватель регионального МЧС, возможной причиной пожара стал аварийный режим работы сплит-системы, находившейся под постоянным напряжением.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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