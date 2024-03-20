В Шахтах при пожаре в многоэтажке погибла 58-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области при пожаре в многоэтажке погибла женщина. Жуткая трагедия произошла 19 марта в микрорайоне Горняк.Соседи заметили, как из квартиры повалили густые клубы дыма, и вызвали сотрудников МЧС. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. Это была 58-летняя хозяйка квартиры.Как рассказали соседи погибшей, она часто выпивала и курила в комнате.В МЧС города Шахты сообщили, что непотушенная сигарета стала причиной гибели хозяйки квартиры.