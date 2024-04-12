Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире пострадала женщина

В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире пострадала женщина
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина. Происшествие случилось 12 апреля на улице Профсоюзной.

Огонь вспыхнул в доме №29 в одной из квартир на втором этаже. Соседи заметили, как в небо поднялся густой столб дыма и вызвали на место спасателей. Всего пламя распространилось на площади 15 квадратов. Для тушения огня привлекли 54 человека на 16 автоцистернах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара пострадала 33-летняя горожанка. Она надышалась дымом, но отказалась от госпитализации.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.