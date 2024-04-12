В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире пострадала женщина

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина. Происшествие случилось 12 апреля на улице Профсоюзной.Огонь вспыхнул в доме №29 в одной из квартир на втором этаже. Соседи заметили, как в небо поднялся густой столб дыма и вызвали на место спасателей. Всего пламя распространилось на площади 15 квадратов. Для тушения огня привлекли 54 человека на 16 автоцистернах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара пострадала 33-летняя горожанка. Она надышалась дымом, но отказалась от госпитализации.