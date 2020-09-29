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В Ростове 67-летняя женщина попала под колеса автобуса

В Ростове 67-летняя женщина попала под колеса автобуса
В донской столице пожилая женщина попала под колеса автобуса. Авария случилась днем 1 октября на улице Свободы, 1.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем автобуса, следующего по маршруту № 18 Левенцовка - К. Маркса разворачиваясь, сбил пожилую женщину. В автобусе на момент ДТП находились пять пассажиров.

Пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте, а шофер общественного транспорта не успел затормозить перед ней.

- В результате ДТП 67-летняя женщина получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую госпитализировали.

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