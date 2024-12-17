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В Таганроге 59-летняя женщина переходила дорогу и попала под трамвай

В Таганроге 59-летняя женщина переходила дорогу и попала под трамвай
В Таганроге Ростовской области водитель трамвая сбил пешехода. Происшествие случилось 17 декабря на улице Москатова.

По данным Госавтоинспекции по Ростовской области, утром 54-летний водитель трамвая передвигался на общественном транспорте по привычному маршруту. В этом же месте через рельсы начала переходить 59-летняя женщина. Водитель не смог вовремя затормозить и наехал на пешехода.

К счастью, госпитализация горожанке не понадобилась. Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: DonDay
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