В Таганроге 59-летняя женщина переходила дорогу и попала под трамвай

Фото: DonDay

В Таганроге Ростовской области водитель трамвая сбил пешехода. Происшествие случилось 17 декабря на улице Москатова.По данным Госавтоинспекции по Ростовской области, утром 54-летний водитель трамвая передвигался на общественном транспорте по привычному маршруту. В этом же месте через рельсы начала переходить 59-летняя женщина. Водитель не смог вовремя затормозить и наехал на пешехода.К счастью, госпитализация горожанке не понадобилась. Обстоятельства аварии уточняются.