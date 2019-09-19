Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 12-летняя девочка попала под колёса грузовика

В Ростовской области 12-летняя девочка попала под колёса грузовика
Водитель грузовика сбил девочку в Ростовской области. ДТП случилось в Таганроге около 13 часов 23 сентября.

По Мариупольскому шоссе ехал большегруз «Валдай» под управлением 42-летнего водителя. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла 12-летняя школьница. Мужчина за рулём грузовика сбил девочку.

- Пешеход получил травмы в результате ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Пострадавшую доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.