В Ростовской области 12-летняя девочка попала под колёса грузовика
Водитель грузовика сбил девочку в Ростовской области. ДТП случилось в Таганроге около 13 часов 23 сентября.
По Мариупольскому шоссе ехал большегруз «Валдай» под управлением 42-летнего водителя. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла 12-летняя школьница. Мужчина за рулём грузовика сбил девочку.
- Пешеход получил травмы в результате ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.
Пострадавшую доставили в больницу.