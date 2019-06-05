Водитель грузовика из Ростовской области сбил девочку-подростка на трассе М-4 «Дон»



На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика из Ростовской области сбил девочку-подростка. ДТП произошло 6 июня около половины десятого вечера в Павловском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.



Мужчина, управлявший большегрузом «Фредлайнер» с полуприцепом, сбил 16-летнюю школьницу, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате аварии девушка пострадала и с травмами была доставлена в больницу, - рассказали в полиции.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.