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Водитель грузовика из Ростовской области сбил девочку-подростка на трассе М-4 «Дон»

Водитель грузовика из Ростовской области сбил девочку-подростка на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика из Ростовской области сбил девочку-подростка. ДТП произошло 6 июня около половины десятого вечера в Павловском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина, управлявший большегрузом «Фредлайнер» с полуприцепом, сбил 16-летнюю школьницу, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по пешеходному переходу.
- В результате аварии девушка пострадала и с травмами была доставлена в больницу, - рассказали в полиции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

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