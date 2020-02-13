В Ростовской области 11-летняя школьница попала под колеса иномарки



В Морозовске Ростовской области 11-летняя школьница попала под колеса иномарки. Происшествие случилось 14 февраля около 18 часов на улице Кирова.



По предварительной информации, несовершеннолетняя переходила проезжую часть по линии перекрестка. В этот момент в ее сторону направлялся 42-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина». Иномарка наехала на девочку.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что ребенок получил травмы. Пострадавшую доставили в больницу.