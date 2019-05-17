В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» мужчину



Пешеход попал под колёса иномарки в Таганроге. ДТП случилось 20 мая около 6:30 на Мариупольском шоссе.



В районе дома № 15 по нерегулируемому пешеходному переходу двигался 51-летний мужчина. В это время по дороге ехал «Хендай Акцент» под управлением 34-летнего водителя. Автомобилист не справился с управлением и сбил пешехода.



- В результате аварии потерпевший получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту произошедшего проводится проверка.