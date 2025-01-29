В Ростове женщина сгорела заживо в заброшенном кафе

Фото: МЧС

В Ростове-на-Дону женщина сгорела заживо в заброшенном кафе. Трагедия случилась в ночь на 29 января.Огонь вспыхнул на улице Нозадзе, 2в. Жители соседних домов заметили дым и вызвали спасателей. На место ЧП приехали восемь пожарных на двух автоцистернах.Рядом с горящим строением их ждали двое пострадавших мужчин. Во время тушения огня в помещении было обнаружено тело женщины.- Личности пострадавших и погибших устанавливаются. Предварительно, это лица без определенного места жительства, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.