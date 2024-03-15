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В Ростовской области при пожаре 48-летняя женщина сгорела заживо

В Ростовской области при пожаре 48-летняя женщина сгорела заживо
В Каменском районе при пожаре погибла женщина. Трагедия произошла 13 марта в хуторе Диченском около 04:30.

Огонь вспыхнул на улице Левитана, 2 в строительном вагончике. Всего за пару минут пламя охватило все помещение. Очевидцы заметили, что сооружение задымилось, и вызвали сотрудников МЧС. Для тушения привлекли восемь пожарных на двух автоцистернах.

К тому моменту конструкция уже начала разрушаться. После тушения огня и разбора завалов обнаружили тело 48-летней женщины.

- Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Происшествие случилось из-за непотушенной сигареты.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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