В Таганроге при пожаре в жилом доме заживо сгорела женщина

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В Таганроге при пожаре в жилом доме заживо сгорела 56-летняя женщина. Жуткая трагедия случилась в ночь на 11 января на Чехова, 98А.По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир в доме недалеко от Александровских торговых рядов. Очевидцы заметили клубы дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. К приезду спасателей пламя охватило 120 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 20 человек на пяти спецмашинах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте спасатели обнаружили тело 56-летней женщины. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.К счастью, на Александровские торговые ряды пожар не распространился.