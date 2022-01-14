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В Ростове женщина погибла под колесами «Мерседеса»

В Ростове женщина погибла под колесами «Мерседеса»
В Ростове водитель иномарки насмерть сбил женщину. ДТП случилось вечером 15 января на улице Портовой.

По предварительным данным, в районе дома № 543 на дорогу вышла женщина-пешеход. В этот момент водитель «Мерседес Бенц GLA200» приближался. Он не успел затормозить и сбил ее.

Женщину доставили в больницу. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, она скончалась в стенах медучреждения от полученных травм. Ее личность пока не известна.
Фото: tula.bezformata.com.
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