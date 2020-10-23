На трассе М-4 «Дон» водитель «Мерседеса» насмерть сбил 83-летнюю женщину

На трассе М-4 «Дон» пожилая женщина погибла под колесами автомобиля. Происшествие случилось 23 октября рано утром.На 597-м километре автотрассы М-4 «Дон» 48-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» ехал по правой стороне дороги. В это время местная 83-летняя жительница переходила проезжую часть. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. Приезда «скорой» бабушка не дождалась.- В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.