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На трассе М-4 «Дон» водитель «Мерседеса» насмерть сбил 83-летнюю женщину

На трассе М-4 «Дон» водитель «Мерседеса» насмерть сбил 83-летнюю женщину

На трассе М-4 «Дон» пожилая женщина погибла под колесами автомобиля. Происшествие случилось 23 октября рано утром.

На 597-м километре автотрассы М-4 «Дон» 48-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» ехал по правой стороне дороги. В это время местная 83-летняя жительница переходила проезжую часть. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. Приезда «скорой» бабушка не дождалась.

- В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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