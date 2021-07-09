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В Ростове водитель люксовой иномарки насмерть сбил 51-летнюю женщину

В Ростове водитель люксовой иномарки насмерть сбил 51-летнюю женщину
В Ростове 51-летняя женщина погибла под колесами иномарки. Трагедия случилась вечером 11 июля в Александровке.

По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем BMW X5 ехал по проспекту 40 лет Победы. В районе дома № 140 на проезжую часть вышла женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Автомобилист не успел затормозить и сбил пешехода.

Прибывшие медики переместили женщину в карету скорой помощи и помчались в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась в медучреждении, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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