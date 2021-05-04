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В Ростове на Сельмаше водитель иномарки сбил пожилую женщину

В Ростове на Сельмаше водитель иномарки сбил пожилую женщину
Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Ростове. Авария случилась вечером 6 мая на Сельмаше.

Мужчина ехал на «Хендай Акценте» по улице Менжинского. В районе дома № 4А на проезжую часть в неустановленном месте вышла женщина. Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.

- В результате аварии 74-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Похожее ДТП в Аксае 6 мая закончилось трагически. Там водитель «Хендай» насмерть сбил пожилую женщину, после чего вылетел с дороги и врезался в деревья. Водитель чудом остался жив, а женщина-пешеход от полученных травм скончалась.

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