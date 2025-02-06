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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на парня с ножом

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на парня с ножом
В Ростове-на-Дону был задержан подозреваемый в нападении с ножом на 18-летнего парня. Об этом 5 февраля сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошёл 29 января по адресу: проспект Михаила Нагибина, 32/2. По предварительной информации, в торговом центре на одного из посетителей напал мужчина с ножом, нанеся ему ранения. После этого злоумышленник скрылся.

Раненого молодого человека госпитализировали. Выяснилось, что рана была резаная непроникающая.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Однако после того, как подозреваемого задержали, дело было переквалифицировано по статье «Хулиганство». В ведомстве уточнили, что мотивом было хулиганство.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Ростов ру
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