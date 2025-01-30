Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В торговом центре Ростова неизвестный накинулся на молодого человека с ножом

В торговом центре Ростова неизвестный накинулся на молодого человека с ножом
В Ростове-на-Дону произошло нападение с применением ножа на молодого человека. Инцидент произошёл 29 января

По предварительным данным, на проспекте Михаила Нагибина 32/2 неизвестный войдя в торговый центр, напал на 18-летнего ростовчанина. В результате нападения молодой человек получил ранения. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Неизвестный скрылся с места происшествия.

Молодого человека доставили в больницу с травмами.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.