В торговом центре Ростова неизвестный накинулся на молодого человека с ножом

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В Ростове-на-Дону произошло нападение с применением ножа на молодого человека. Инцидент произошёл 29 январяПо предварительным данным, на проспекте Михаила Нагибина 32/2 неизвестный войдя в торговый центр, напал на 18-летнего ростовчанина. В результате нападения молодой человек получил ранения. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Неизвестный скрылся с места происшествия.Молодого человека доставили в больницу с травмами.Как сообщили в региональном ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».