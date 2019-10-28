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В Ростове задержали молодого человека, укравшего три килограмма драгоценностей

В Ростове задержали молодого человека, укравшего три килограмма драгоценностей
Парня, укравшего большое количество драгоценностей, задержали в Ростове-на-Дону. Правоохранители поймали вора 29 октября.

В отдел полиции обратился хозяин ювелирной мастерской и рассказал, что у него пропали драгоценности на сумму 210 тысяч рублей. Как оказалось, ночью в помещение через крышу проник 27-летний парень. Он вынес оттуда три килограмма дорогих металлов, а также приборы и весы. Часть украденного он сдал в ломбард. Вскоре злоумышленника задержали.

- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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