В Ростове задержали молодого человека, укравшего три килограмма драгоценностей



Парня, укравшего большое количество драгоценностей, задержали в Ростове-на-Дону. Правоохранители поймали вора 29 октября.



В отдел полиции обратился хозяин ювелирной мастерской и рассказал, что у него пропали драгоценности на сумму 210 тысяч рублей. Как оказалось, ночью в помещение через крышу проник 27-летний парень. Он вынес оттуда три килограмма дорогих металлов, а также приборы и весы. Часть украденного он сдал в ломбард. Вскоре злоумышленника задержали.



- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.