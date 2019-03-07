В Ростове завели дело на парня, укравшего лестницу из библиотеки



В Ростове завели дело на парня, укравшего лестницу из библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 9 марта.



Инцидент случился в Железнодорожном районе донской столицы. 19-летний злоумышленник взломал дверь в библиотеку и незаконно пробрался в помещение. Не обнаружив других ценностей, он забрал лестницу. Затем ростовчанин сдал ее на металлом. Полученные шесть тысяч рублей парень потратил по своему усмотрению.



– В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Если его вину докажут, парню грозит до пяти лет лишения свободы.