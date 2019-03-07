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В Ростове завели дело на парня, укравшего лестницу из библиотеки

В Ростове завели дело на парня, укравшего лестницу из библиотеки
В Ростове завели дело на парня, укравшего лестницу из библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 9 марта.

Инцидент случился в Железнодорожном районе донской столицы. 19-летний злоумышленник взломал дверь в библиотеку и незаконно пробрался в помещение. Не обнаружив других ценностей, он забрал лестницу. Затем ростовчанин сдал ее на металлом. Полученные шесть тысяч рублей парень потратил по своему усмотрению.

– В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Если его вину докажут, парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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