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В Ростовской области задержали 25-летнего парня, укравшего из частного дома плиту и умывальник

В Ростовской области задержали 25-летнего парня, укравшего из частного дома плиту и умывальник
В Ростовской области задержали 25-летнего парня, укравшего из частного дома плиту и умывальник. Инцидент произошел в Тарасовском районе.

Подозреваемый залез в жилье через окно, пока хозяев не было дома. Из здания он вынес чугунную плиту и металлический умывальник. Затем злоумышленник сдал похищенное в пункт приема металла. Полученные деньги парень потратил.

Правоохранители задержали подозреваемого 22 февраля.

- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе донского главка. - Стоимость украденного составила около трех тысяч рублей.

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