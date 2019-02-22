В Ростовской области задержали 25-летнего парня, укравшего из частного дома плиту и умывальник



В Ростовской области задержали 25-летнего парня, укравшего из частного дома плиту и умывальник. Инцидент произошел в Тарасовском районе.



Подозреваемый залез в жилье через окно, пока хозяев не было дома. Из здания он вынес чугунную плиту и металлический умывальник. Затем злоумышленник сдал похищенное в пункт приема металла. Полученные деньги парень потратил.



Правоохранители задержали подозреваемого 22 февраля.



- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе донского главка. - Стоимость украденного составила около трех тысяч рублей.