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На Дону парень украл инструменты с бывшего места работы

На Дону парень украл инструменты с бывшего места работы
В Ростовской области парень украл электроинструменты. Подозреваемого задержали. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

В полицию обратился местный житель и рассказал, что из его мастерской пропали инструменты. Как оказалось, в помещение проник 21-летний парень, который раньше там работал. Он украл болгарку, сварочный аппарат, электрическую дрель и аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей. Он погрузил свою добычу в машину и уехал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Подозреваемого задержали.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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