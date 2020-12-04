В Ростове вынесли приговор экс-военному, освободившему призывников от армии
Бывший военный комиссар Пролетарского и Первомайского районов Ростова получил три года условного срока. Владимир Хрущев осужден по статье «Получение взятки».
По версии следствия, в 2017 году экс-военный получил 320 тысяч рублей от подполковника медслужбы запаса Сергея Змушко. За крупную сумму бывший комиссар освободил от армии четырех ростовчан. Парни не пошли служить якобы по состоянию здоровья.
Кировский районный суд признал Хрущева виновным. Его приговорили к трем годам условного срока и назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, ранее за получение взяток судили экс-военного комиссара Советского и Железнодорожного районов Ростова Сергея Ханина и бывшего комиссара Азова и Азовского района Андрея Щелчкова.