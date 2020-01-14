В Ростовской области военкома осудили за взятку



В Морозовске вынесли приговор бывшему военному комиссару. Сергей Шпаков признан виновным в получении взятки.



По данным следствия, в 2017 и 2018 годах руководитель военкомата получил 360 тысяч рублей за освобождение трёх молодых людей от призыва на военную службу. Будучи заместителем председателя комиссии, Шпаков во время медицинского обследования признал призывников непригодными для службы в армии по состоянию здоровья, пишет DonDay.ru.



В отношении военкома было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия».



Суд приговорил Сергея Шпакова к пяти годам лишения свободы условно. Он также должен выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.