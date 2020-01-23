На Дону экс-военком осужден за получение взятки



В Азове за получение взятки осудили бывшего военкома. Андрея Щелчкова признали виновным в получении взятки 20 января, сообщили в суде.



Как стало известно, Андрей Щелчков получил 30 тысяч рублей от сотрудника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России» за то, чтобы признать одного из военнообязанных парней негодным к службе. Во время комиссии парня, как и было договорено, отправили на медобследование.



Когда незаконные действия военкома раскрылись, в отношении него завели дело.



- Щелчкова признали виновным в получении взятки, - сообщили в суде. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.



Приговор вступил в законную силу.