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На Дону экс-военком осужден за получение взятки

На Дону экс-военком осужден за получение взятки
В Азове за получение взятки осудили бывшего военкома. Андрея Щелчкова признали виновным в получении взятки 20 января, сообщили в суде.

Как стало известно, Андрей Щелчков получил 30 тысяч рублей от сотрудника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России» за то, чтобы признать одного из военнообязанных парней негодным к службе. Во время комиссии парня, как и было договорено, отправили на медобследование.

Когда незаконные действия военкома раскрылись, в отношении него завели дело.

- Щелчкова признали виновным в получении взятки, - сообщили в суде. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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