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В Ростове легковушка сбила 68-летнюю женщину на Западном

В Ростове легковушка сбила 68-летнюю женщину на Западном

В Ростове-на-Дону 14 мая около 10:30 утра на улице Тружеников произошло дорожное происшествие, в результате которого под автомобиль попала 68-летняя женщина.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Дэу Нексия», мужчина в возрасте 68 лет, ехал по улице Тружеников, направляясь от проспекта Стачки в сторону Коммунистического проспекта. В районе дома № 18 пожилая женщина, которой также 68 лет, переходила дорогу по пешеходному переходу, где не было светофора. Водитель иномарки не заметил пешехода и не смог вовремя затормозить. В итоге, автомобиль на скорости сбил женщину.

Согласно информации, полученной от Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого инцидента 68-летняя пешеход получила различные травмы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: DonDay
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