В Ростове водитель иномарки сбил девушку

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По информации, полученной от региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл 14 июля.Согласно предварительным данным, девушка переходила дорогу в неположенном месте, в районе дома № 151. В это время водитель автомобиля «Киа Рио» пытался выехать на дорогу. Избежать столкновения не удалось, и автомобиль наехал на пешехода.27-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.