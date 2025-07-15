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В Ростове водитель иномарки сбил девушку

В Ростове водитель иномарки сбил девушку
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По информации, полученной от региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл 14 июля.

Согласно предварительным данным, девушка переходила дорогу в неположенном месте, в районе дома № 151. В это время водитель автомобиля «Киа Рио» пытался выехать на дорогу. Избежать столкновения не удалось, и автомобиль наехал на пешехода.

27-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.
Фото: Дондей
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