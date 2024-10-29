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Иномарка сбила 20-летнюю девушку в центре Ростова

Иномарка сбила 20-летнюю девушку в центре Ростова
В Ростове-на-Дону 29 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Мерседес Бенц». В результате аварии пострадала 20-летняя девушка.

Ростовчанка около 01:30 переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. В этот момент по проспекту Ворошиловскому двигался 22-летний водитель «Мерседеса». Автомобилист не успел затормозить и сбил девушку возле дома № 101.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход пострадала. С травмами девушка была доставлена в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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