В Ростове водитель фургона сбил 59-летнего мужчину

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 59-летний мужчина попал под колеса фургона. ДТП случилось в ночь на 12 января.По предварительной информации, 34-летний водитель «ГАЗ-172413» ехал по улице Мясникова. В районе дома № 51/29 на проезжую часть вышел пешеход. Автомобилист слишком поздно увидел мужчину на дороге и не успел остановиться. От сильного удара 59-летний пешеход получил травмы.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, недалеко находилась «зебра». Видимо, мужчина решил сократить путь и не стал обходить проезжую часть в специальном месте.