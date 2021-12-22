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В Ростове водитель иномарки сбил 42-летнего мужчину

В Ростове водитель иномарки сбил 42-летнего мужчину
В Ростове 42-летний пешеход пострадал в ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 24 декабря в Первомайском районе.

По предварительной информации, 68-летний водитель за рулем «Лифана Х60» ехал в сторону улицы Вятской по 50-летия Ростсельмаша. В районе дома № 8Б на проезжую часть вышел мужчина. Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил его.

- В результате ДТП пострадал 42-летний мужчина, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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