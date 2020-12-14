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В Ростове водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину

В Ростове водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину
В донской столице мужчина попал под колеса иномарки. Происшествие случилось вечером 15 декабря.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулем «Хендай Акцент» ехал по улице Доватора. В районе дома № 150А пешеход перебегал проезжую часть в восьми метрах от «зебры». Водитель иномарки поздно заметил мужчину и не успел остановиться. Пешеход попал под колеса автомобиля.

- В результате ДТП 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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