В Ростове водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину

В донской столице мужчина попал под колеса иномарки. Происшествие случилось вечером 15 декабря.По предварительной информации, 22-летний парень за рулем «Хендай Акцент» ехал по улице Доватора. В районе дома № 150А пешеход перебегал проезжую часть в восьми метрах от «зебры». Водитель иномарки поздно заметил мужчину и не успел остановиться. Пешеход попал под колеса автомобиля.- В результате ДТП 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.