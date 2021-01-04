На Дону 61-летний мужчина попал под колеса легковушки

В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 61-летнего мужчину на «зебре». ДТП случилось вечером 8 января в селе Чалтырь Мясниковского района.По информации УГИБДД по Ростовской области, 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-11113» направлялся в сторону улицы Гагарина по улице Красноармейской. В районе дома № 38 пешеход переходил проезжую часть в разрешенном месте. Водитель слишком поздно заметил мужчину и не успел остановиться.- В результате дорожно-транспортного происшествия 61-летнего пострадавшего доставили в ЦРБ Мясниковского района, - уточнили в ведомстве.