Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель автомобиля сбил подростка и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель автомобиля сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Ростове неустановленный водитель сбил 15-летнего юношу. Происшествие случилось 10 декабря.

Около 20:30 подросток переходил дорогу в районе дома №45/2 на проспекте Шолохова. В этот момент по проезжей части ехала машина. Водитель автомобиля не затормозил перед пешеходным переходом и снес несовершеннолетнего. Вместо того, чтобы остановиться и помочь, он ударил по педали газа и скрылся с места ДТП.

- Подростка доставили в больницу. Виновника происшествия разыскивают, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.