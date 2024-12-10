В Ростове водитель автомобиля сбил подростка и скрылся с места ДТП

Фото: Ростов.Ру

В Ростове неустановленный водитель сбил 15-летнего юношу. Происшествие случилось 10 декабря.Около 20:30 подросток переходил дорогу в районе дома №45/2 на проспекте Шолохова. В этот момент по проезжей части ехала машина. Водитель автомобиля не затормозил перед пешеходным переходом и снес несовершеннолетнего. Вместо того, чтобы остановиться и помочь, он ударил по педали газа и скрылся с места ДТП.- Подростка доставили в больницу. Виновника происшествия разыскивают, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.