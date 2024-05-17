В Ростове в тройном ДТП пострадали два человека

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадали сразу два человека. Авария случилась 16 мая на пересечении улиц Немировича-Данченко и Подъездной.По предварительным данным, на перекрестке 30-летний водитель «Чанган» врезался в «Инфинити», за рулем которого находился 31-летний мужчина. Удар оказался настолько сильным, что японский внедорожник не устоял на колесах и завалился на бок. Машина по инерции проехала несколько метров и столкнулась с легковушкой «Фольксваген Поло».- После аварии в больницу доставили 29-летнего пассажира «Чанган» и водителя «Инфинити», - пояснили в региональном управлении ГИБДД.