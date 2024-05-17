Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в тройном ДТП пострадали два человека

В Ростове в тройном ДТП пострадали два человека
В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадали сразу два человека. Авария случилась 16 мая на пересечении улиц Немировича-Данченко и Подъездной.

По предварительным данным, на перекрестке 30-летний водитель «Чанган» врезался в «Инфинити», за рулем которого находился 31-летний мужчина. Удар оказался настолько сильным, что японский внедорожник не устоял на колесах и завалился на бок. Машина по инерции проехала несколько метров и столкнулась с легковушкой «Фольксваген Поло».

- После аварии в больницу доставили 29-летнего пассажира «Чанган» и водителя «Инфинити», - пояснили в региональном управлении ГИБДД.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.