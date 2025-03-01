В Ростове в результате погони в ДТП пострадали два человека

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В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, что привело к госпитализации двух молодых людей. Инцидент случился 1 марта на пересечении проспекта Буденновского и улицы Красноармейской.Как сообщили в региональной Госавтоиспекции, во время патрулирования сотрудники дорожной полиции обратили внимание на автомобиль, двигавшийся без включенных фар ближнего света. Экипаж ДПС предпринял попытку остановить водителя «Тойоты Камри», однако тот попытался скрыться.Легковой автомобиль, выехав на перекресток, совершил столкновение с автобусом. От мощного удара машина превратилась в груду искореженного металла.Как добавили в ведомстве, в результате аварии пострадали 19-летний водитель и пассажир иномарки. Оба пострадавших были доставлены в больницу.