В Ростове в ДТП с участием такси пострадали двое молодых людей

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 8 октября произошло ДТП с участием такси, в результате которого пострадали два человека. Авария произошла на улице Щербакова, недалеко от дома № 113.Около 22:00 водитель такси, управляя автомобилем «Шкода Рапид», пытался развернуться на регулируемом перекрестке. 59-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21140», и в результате произошло столкновение. Возле дома № 113 машины разлетелись в разные стороны.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадали 21-летний водитель «ВАЗ-21140» и его 26-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу с травмами.