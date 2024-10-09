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В Ростове в ДТП с участием такси пострадали двое молодых людей

В Ростове в ДТП с участием такси пострадали двое молодых людей
В Ростове-на-Дону 8 октября произошло ДТП с участием такси, в результате которого пострадали два человека. Авария произошла на улице Щербакова, недалеко от дома № 113.

Около 22:00 водитель такси, управляя автомобилем «Шкода Рапид», пытался развернуться на регулируемом перекрестке. 59-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21140», и в результате произошло столкновение. Возле дома № 113 машины разлетелись в разные стороны.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадали 21-летний водитель «ВАЗ-21140» и его 26-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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