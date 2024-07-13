В Ростове в результате аварии с автобусом пострадали два человека

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в аварии с автобусом пострадали водитель легковушки и его пассажир. ДТП произошло 13 июля около 15:30.Авария случилась на проспекте Шолохова около дома № 121. Автомобиль «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя вылетел на встречную полосу. В этот момент ему навстречу ехал 60-летний водитель за рулем автобуса. Лобового столкновения избежать не удалось.В результате аварии пострадал водитель «Лады Приоры» и его 31-летний пассажир.