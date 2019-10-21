Три человека пострадали в аварии с участием такси в Новочеркасске





Трое пострадавших госпитализированы после ДТП с участием такси. Авария произошла около 23 часов 22 октября.



По предварительной информации, водитель такси, двигаясь по проспекту Платовскому, на пересечении с улицей Атаманской при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю. В итоге произошло столкновение с «Ладой Приорой».

Оба автомобиля отбросило в стороны после удара, а такси выскочило на пешеходную аллею, сообщает DonDay Новочеркасск.



В результате аварии пострадали три человека - пассажир такси, а также водитель и пассажирка «Лады Приоры». Все пострадавшие доставлены в больницу.

