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Три человека пострадали в аварии с участием такси в Новочеркасске

Три человека пострадали в аварии с участием такси в Новочеркасске

Трое пострадавших госпитализированы после ДТП с участием такси. Авария произошла около 23 часов 22 октября.

По предварительной информации, водитель такси, двигаясь по проспекту Платовскому, на пересечении с улицей Атаманской при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю. В итоге произошло столкновение с «Ладой Приорой».
Оба автомобиля отбросило в стороны после удара, а такси выскочило на пешеходную аллею, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате аварии пострадали три человека - пассажир такси, а также водитель и пассажирка «Лады Приоры». Все пострадавшие доставлены в больницу.

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